Швейцария продолжит торговые переговоры с США, несмотря на анонсированные пошлины

Правительство Швейцарии намерено продолжать торговые переговоры с Соединёнными Штатами, несмотря на обвинения в использовании принудительного труда и анонсированное повышение пошлин.

Об этом сообщает Reuters, передаёт "Европейская правда".

Швейцарское правительство утверждает, что его подход к борьбе с принудительным трудом является эффективным и сочетает в себе регулирование, обязательные оценки рисков в частном секторе и международное сотрудничество.

"Федеральный совет решительно отвергает обвинения, выдвинутые в ходе этого расследования", – заявили в правительстве.

Вашингтон рассматривает возможность введения дополнительных пошлин в размере 12,5% на швейцарские товары. Причиной для такого решения являются выводы отчета Управления торгового представителя США, опубликованные 2 июня. В них 60 стран и ЕС обвиняются в применении недобросовестной торговой практики, в частности импорте товаров, изготовленных с использованием принудительного труда.

О подготовке таких расследований стало известно еще в марте после того, как Верховный суд США признал незаконными масштабные глобальные тарифы президента Дональда Трампа, объявленные в апреле прошлого года.

Европейская комиссия в среду раскритиковала планы США ввести новые 10-процентные пошлины на товары из ЕС после того, как администрация Трампа пришла к выводу, что Брюссель не запретил импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда.

А в Европарламенте подчеркнули, что повышение таможенных ставок, которое будет противоречить торговому соглашению, заключенному в прошлом году между США и ЕС, является неприемлемым.