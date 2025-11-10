СМИ: глава ФБР тайно посетил Китай для переговоров о фентаниле

Директор Федерального бюро расследований Кэш Патель посетил Китай на прошлой неделе, чтобы обсудить вопросы, связанные с фентанилом и правоохранительной деятельностью.

Об этом сообщили Reuters два собеседника, знакомые с его поездкой, пишет "Европейская правда".

Эта поездка состоялась после саммита американского и китайского лидеров.

Осведомленный собеседник отметил, что директор ФБР прилетел в Пекин в пятницу, 7 ноября, и пробыл там около суток. В субботу, 8 ноября, он провел переговоры с китайскими чиновниками.

Визит Пателя в Пекин не был официально объявлен ни США, ни Китаем.

Уже в понедельник, 10 ноября, Министерство торговли Китая объявило, что страна внесет изменения в перечень химических веществ, являющихся прекурсорами наркотиков, и будет требовать лицензию на экспорт определенных химических веществ в США, Канаду и Мексику.

Китай и США находятся в состоянии торгового противостояния из-за ограничений, затрагивающих такие ключевые отрасли, как полупроводники и редкоземельные элементы.

30 октября Трамп заявил, что доволен результатами своей встречи с китайским лидером Си Цзиньпином, отметив, что им удалось договориться "почти обо всем".

31 октября президент США Дональд Трамп заявил, что отменит все пошлины на китайские товары, связанные с фентанилом, если Пекин усилит контроль за экспортом этого наркотика и химических веществ, используемых для его производства.