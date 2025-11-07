Орбан пожаловался, что он один за мир в Европе, и цинично пошутил о победе Украины

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан считает, что только его правительство в Европе выступает за мир в Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в Белом доме в пятницу во время встречи с Дональдом Трампом.

Орбан похвалил президента США, который "прилагает огромные усилия для достижения мира" в Украине, "что просто замечательно и очень позитивно для европейского континента и всех народов Европы".

"Единственным правительством, которое выступает за мир, является правительство Соединенных Штатов и маленькая Венгрия в Европе. Все остальные правительства предпочитают продолжать войну, поскольку многие из них думают, что Украина может победить на фронте, что является неправильным пониманием ситуации", – добавил он.

После этого Трамп спросил у Орбана, считает ли он, что Украина не может выиграть эту войну.

На это премьер Венгрии с улыбкой ответил: "Знаете, чудеса случаются".

Напомним, 7 ноября премьер Венгрии Виктор Орбан встретился с Дональдом Трампом.

Как ожидается, Орбан попытается добиться исключения для Венгрии из санкций США против компаний "Роснефть" и "Лукойл" и подготовил "масштабное энергетическое предложение" для США.

Также Орбан собирается убеждать Трампа встретиться с главой Кремля.