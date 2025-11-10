Еврокомиссия предложила уступки Европарламенту для одобрения семилетнего бюджета

Европейская комиссия в понедельник предложила внести коррективы в семилетний бюджет ЕС, чтобы успокоить недовольство евродепутатов, которые пригрозили сорвать принятие документа.

Как пишет "Европейская правда", об этом на Х сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен рассказала, что провела переговоры с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой и премьер-министром Дании, председательствующей в Совете ЕС, Метте Фредериксен.

Глава Еврокомиссии описала встречу как конструктивную, добавив, что теперь "мы имеем четкое понимание предложений и того, как действовать дальше".

В июле Еврокомиссия обнародовала свой план пересмотра семилетнего бюджета ЕС, который будет действовать с 2028 по 2034 год.

Предложение предусматривает объединение региональных и сельскохозяйственных субсидий в централизованные национальные планы на сумму 865 млрд евро, что вызвало возмущение регионов, фермеров, министров сельского хозяйства и законодателей ЕС.

Законодатели ЕС пригрозили заблокировать переговоры, если изменения не будут внесены до 12 ноября.

В Еврокомиссии предложили, среди прочего, закрепить 10% как гарантированный минимальный процент средств, который будет тратиться на поддержку сельского хозяйства из централизованных фондов.

Пока неизвестно, будет ли этого достаточно для поддержки со стороны законодателей, но председатель Европарламента после встречи с фон дер Ляйен назвала предложения "хорошим шагом вперед".

Как сообщалось, с начала второго срока Урсулы фон дер Ляйен в декабре Еврокомиссию критикуют за недостаточную открытость и за предоставление запутанной, противоречивой или обманчивой информации.