Politico: фон дер Ляйен критикуют за непрозрачные коммуникации Европейской комиссии

С начала второго срока Урсулы фон дер Ляйен в декабре Еврокомиссию критикуют за недостаточную открытость и за предоставление запутанной, противоречивой или обманчивой информации.

Как пишет "Европейская правда", об этом утверждают 12 чиновников, лоббистов, экспертов по вопросам политики ЕС и журналистов, с которыми пообщалось издание Politico.

После общения с собеседниками издание делает вывод, что Еврокомиссия нуждается в сильном коммуникационном подразделении. Многие из тех, с кем общалось Politico, заявили, что существующая структура не является удовлетворительной.

"Мы являемся исполнительной властью Европы, но имеем коммуникационную службу, которая не соответствует уровню ни одной из столиц с точки зрения результатов работы для прессы", – сказал высокопоставленный чиновник комиссии на условиях анонимности.

Эта слабость "приводит к тому, что комиссия сталкивается с проблемами прозрачности, поскольку журналисты не могут выполнять свою работу", добавил чиновник.

Под огнем критики оказалась "служба официальных представителей" комиссии, известная среди журналистов и чиновников как SPP, которая отвечает за официальные коммуникации институции со СМИ.

Она насчитывает около 80 сотрудников, среди которых 12 официальных представителей, которые, в отличие от практически всех других членов организации, имеют право выступать с официальными заявлениями и называть свои имена. Служба подчиняется непосредственно фон дер Ляйен. Отношения между SPP и журналистами начали ухудшаться.

"Мы уже несколько месяцев жалуемся на то, что нас кормят с ложечки(отфильтрованными пресс-релизами) и не предоставляют реальной информации, юридических документов, а также на то, что комиссия задерживает информацию", – сказал изданию Давид аб Иаго, президент Международной ассоциации прессы, которая представляет сотни журналистов, работающих в Брюсселе, и корреспондент Argus Media в ЕС.

Одним из самых ярких последних примеров путаных сообщений является случай с еврокомиссаром Терезой Риберой, которая в прошлом месяце не провела пресс-конференцию, чтобы объявить о знаковом указе против американской технологической компании Google.

Также в сентябре журналисты выразили недовольство, когда спикеры комиссии дали противоречивые ответы на вопрос, считает ли руководство ЕС, что Россия заглушила систему GPS-навигации на самолете, которым летела фон дер Ляйен.

В июле, после того, как комиссия представила свой план по следующему семилетнему бюджету ЕС, Международная ассоциация прессы обвинила ее в "попытке манипулировать и вводить в заблуждение, распространяя PR-контент, который невозможно проверить".

SPP настаивает, что остается преданной своей миссии информирования общественности о работе институции через прессу.

Напомним, Европейский парламент проведет дебаты, а затем голосование по двум вотумам недоверия президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен во время пленарного заседания 6-9 октября.

10 июля Европарламент уже не поддержал вотум недоверия Еврокомиссии во главе с фон дер Ляйен, инициированный румынскими ультраправыми.