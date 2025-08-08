Швейцарский производитель самолетов приостановил поставки бизнес-джетов в США из-за тарифов

Швейцарский производитель самолетов Pilatus в пятницу заявил, что временно приостановил поставки своих бизнес-джетов PC-12 и PC-24 в США, заявив, что новые высокие американские тарифы ставят компанию в "значительно невыгодное конкурентное положение".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

США являются ключевым рынком для Pilatus, на который приходится около 40% годового производства самолетов PC-12 и PC-24, заявили в компании, базирующейся в городе Станс, центральная Швейцария.

"Новый таможенный тариф, введенный властями США, является значительным конкурентным недостатком для Pilatus", – заявила частная компания.

"В краткосрочной перспективе тариф приведет к временной остановке поставок и, таким образом, к временному прерыванию бизнеса в США", – добавили в компании.

Швейцария была шокирована в четверг после того, как президент США Дональд Трамп ввел разрушительные импортные тарифы в размере 39% на швейцарские товары.

Чиновники продолжают дискуссии о снижении торговых барьеров, заявил Берн в пятницу.

В Pilatus заявили, что "огромные дополнительные расходы и связанные с этим конкурентные преимущества" по сравнению с американскими и европейскими конкурентами также вызывают растущую неопределенность среди его клиентов.

Компания заявила, что рассмотрит возможность продажи самолетов PC-12 и PC-24 на других рынках, а также ускоряет свои усилия по расширению местного производства, в том числе запланированного сборочного завода в Сарасоте, штат Флорида.

Компания заявила, что делает все возможное, чтобы обеспечить рабочие места для своих 3 000 сотрудников, и рассмотрит возможность перевода на сокращенный рабочий день или сокращения штата за счет естественного оттока кадров.

Напомним, швейцарские политики из разных партий стремятся отменить заказ на более трех десятков истребителей F-35A у американского оборонного конгломерата Lockheed Martin Corp после того, как президент США Дональд Трамп ввел пошлины на товары из этой страны.