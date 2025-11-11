Трамп: США работают над соглашением, чтобы снизить пошлины Швейцарии

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США работают со Швейцарией над соглашением о снижении 39%-ной таможенной ставки, которая применяется к экспорту в США.

Об этом он сообщил во время общения с журналистами в Овальном кабинете, пишет "Европейская правда".

Швейцария пытается заключить торговое соглашение с Трампом, которое позволило бы снизить 39-процентную таможенную ставку, которую он ввел на швейцарский импорт в августе и которая является одной из самых высоких в рамках его глобальной реформы торговли.

"Мы работаем над соглашением, чтобы немного снизить их пошлины", – сказал Трамп.

В то же время американский президент предупредил, что он еще "не определил конкретную цифру".

"Мы будем работать над тем, чтобы помочь Швейцарии", – заверил он.

Трамп признал, что США сильно ударили по Швейцарии, но отметил, что Вашингтон считает Швейцарию хорошим союзником и хочет, чтобы эта альпийская страна оставалась успешной.

После того, как Трамп ударил по Швейцарии пошлинами, некоторые швейцарские компании сразу приостановили экспорт своей продукции в США, а экспорт швейцарских часов в США в сентябре обвалился более чем на 50%.

В то же время в последние недели американские и швейцарские чиновники оптимистично оценивают торговые переговоры.

10 ноября СМИ сообщали, что Швейцария якобы близка к заключению соглашения об установлении 15-процентного тарифа на свой экспорт в США.