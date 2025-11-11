Качка рассказал НАТО, что Украина сделала в рамках Годовой национальной программы

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка сообщил в НАТО о шагах, которые осуществила страна в рамках Годовой национальной программы для приближения к нормам и стандартам Альянса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем Facebook по итогам заседания Совета Украина-НАТО.

Во время заседания вице-премьер рассказал об основных реформах, реализованных Украиной в течение года, в частности в рамках адаптированной Годовой национальной программы НАТО.

"Отдельно отметил важность рекомендаций стороны НАТО на следующий год, особенно в контексте реформирования сектора безопасности и обороны для достижения совместимости с Альянсом... Основным направлением аРНП на 2026 год будет реформа сектора обороны и безопасности, а именно дальнейшее внедрение стандартов НАТО, совершенствование модели оборонных закупок и создание основы для сильной оборонной промышленности", – отметил он.

Кроме того, он проинформировал партнеров о текущей ситуации на фронте и приоритетных потребностях Украины, в том числе в энергетике.

"Усиление украинской ПВО для защиты энергообъектов – абсолютный приоритет сейчас. Мы благодарны партнерам за поддержку и рассчитываем на дальнейшие поставки необходимого оборудования и материалов для восстановления поврежденных мощностей", – отметил вице-премьер.

В прошлом году оценку Альянса по выполнению Украиной мероприятий Годовой национальной программы предоставили в начале декабря.

ГНП является ключевым инструментом оценки Украины со стороны НАТО. Успешное выполнение ежегодных программ определено одним из критериев приглашения Украины к членству.

Подробно о формате ГНП читайте в статье"Главное о плане реформ Украины, согласованном с Альянсом".