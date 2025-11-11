В ФРГ придумали, как национализированная "дочка" "Газпрома" может расторгнуть контракт с РФ

Министерство экономики Германии сообщило о наличии юридических оснований для расторжения договора SEFE – национализированной дочерней компании "Газпрома" – о поставках сжиженного природного газа (СПГ) из России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Merkur.

Несмотря на национализацию в 2022 году, SEFE до сих пор связана старым контрактом с "Газпромом", который предусматривает, что немецкая компания должна платить России даже в случае прекращения поставок СПГ.

Нынешний контракт между SEFE и "Газпромом" действует до 2040 года и предусматривает закупку 2,9 миллиона тонн сжиженного природного газа в год. Только в первом полугодии 2025 года немецкая компания закупила 25 партий СПГ из России.

Теперь немецкое Министерство экономики утверждает, что нашло форс-мажорные основания для досрочного расторжения контракта: план ЕС RePowerEU по уменьшению зависимости от российских энергоносителей и последний пакет санкций против Москвы.

"Насколько известно федеральному правительству, как постановление по RePowerEU, так и так называемый 19-й пакет санкций могут привести к тому, что SEFE будет вынуждена прекратить закупку СПГ по старому контракту... и при этом сможет ссылаться на форс-мажорные обстоятельства", – сказали в ведомстве.

Министерство экономики добавило, что на данный момент дало указание SEFE "закупать только минимальное количество российского СПГ, которое является юридически необходимым".

Несмотря на захватническую войну России против Украины, Европейский Союз продолжает импортировать сжиженный природный газ из России.

В октябре Совет Европейского Союза одобрил новые планы по прекращению закупок российской нефти и газа – в частности, запрет импорта российского СПГ до 2027 года. Словакия вместе с Венгрией выступили против.

Читайте также: Борьба за запрет российского газа: удастся ли избежать ослаблений в санкциях ЕС.