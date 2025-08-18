ЕС в первом полугодии 2025 года импортировал из России сжиженный газ на 4,5 млрд евро

Несмотря на захватническую войну России против Украины, Европейский Союз продолжает импортировать сжиженный природный газ из России.

Это следует из данных статистического агентства ЕС Eurostat, которые приводит Spiegel, передает "Европейская правда".

В первой половине 2025 года ЕС импортировал из России сжиженный природный газ на сумму примерно 4,48 миллиарда евро. Это на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего за первые шесть месяцев этого года было импортировано СПГ на сумму около 26,9 млрд евро. Большая часть этой суммы – примерно 13,7 млрд евро – пришлась на Соединенные Штаты. По данным Еврокомиссии, США уже были крупнейшим поставщиком СПГ в ЕС в прошлом году, на них приходилось почти 45% от общего объема импорта.

В отличие от ископаемых видов топлива, таких как нефть и уголь, ЕС еще не ввел газовых санкций из-за зависимости. Газ продолжает поступать в ЕС в виде сжиженного природного газа через трубопровод "Турецкий поток".

По данным Еврокомиссии, в 2024 году поставки газа из России составляли почти 19% всего импорта. По данным статистического агентства ЕС Eurostat, в прошлом году из России было импортировано природного и переработанного газа на сумму 15,6 млрд евро. Для сравнения, из США поступило газа на сумму 19,1 млрд евро.

Напомним, Еврокомиссия представила дорожную карту полного прекращения импорта российского газа до конца 2027 года, а также минимизации импорта российской нефти. Венгрия и Словакия выступают против.

По данным СМИ, определенные предостережения имеют также Франция и Бельгия – два крупнейших покупателя российского сжиженного природного газа (СПГ).