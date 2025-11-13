ЕС перечислит Украине почти 6 млрд евро по двум программам

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о том, что ЕС предоставляет Украине бюджетную помощь в размере почти 6 млрд евро.

Об этом она сообщила во время выступления в Европарламенте в четверг, 13 ноября, пишет "Европейская правда".

ИСПРАВЛЕНО. Сначала в новости указывалось, что речь идет о прямом транше. Сейчас новость расширена и добавлена информация о механизмах, в рамках которых были выделены средства.

Фон дер Ляйен заявила, что сейчас настало время для Евросоюза "придать новый импульс", чтобы разоблачить циничную попытку главы Кремля Владимира Путина выиграть время и "привести его к столу переговоров".

"Мы должны продолжать повышать стоимость войны для России. Также потому, что следы войны становятся все более очевидными и заметными в российской экономике", – подчеркнула она.

Поэтому она заявила, что ЕС выделяет Украине почти 6 млрд евро в рамках инициативы ERA.

"Я приветствую обязательства Европейского совета обеспечить финансовые потребности Украины на следующие два года", – заявила президент Еврокомиссии.

Стоит заметить, что накануне председатель комитета ВР по вопросам бюджета Роксолана Пидласа заявила, что из этой суммы 4,1 млрд евро должны были поступить в рамках механизма ERA Loans и 1,9 млрд евро в рамках Ukraine Facility.

Отметим, в сентябре Украина получила еще один транш макрофинансовой помощи от ЕС в объеме 1 млрд евро в рамках программы ERA Loans.

Также напомним, что Европейская комиссия предложила план, который позволит правительствам стран ЕС использовать для поддержки Украины до 185 млрд евро – большую часть российских суверенных активов, замороженных сейчас в Европе, – без их конфискации.

Но одобрение плана затормозилось из-за опасений Бельгии, на территории которой расположена основная часть этих росактивов.

В ЕС заверили, что вопрос использования замороженных активов России для финансовой поддержки Украины остается на повестке дня, а окончательное решение будет принято в декабре 2025 года.