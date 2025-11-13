В Еврокомиссии говорят о "смеси счастья и грусти" из-за коррупционного скандала в Украине

Комиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что коррупция распространена по всей Европе, но главное – это как на нее реагируют, и выразила уверенность в правильности антикоррупционного курса Украины при поддержке Европейского Союза.

Об этом она сказала на конференции ReBuild Ukraine, пишет "Европейская правда".

В видео общения комиссара с прессой, которое "ЕвроПравде" предоставила журналистка Мирослава Гонгадзе, Кос заявила, что коррупция существует во всей Европе.

"Мы делаем все, чтобы предотвратить коррупцию, но когда это все-таки случается, важно, как реагируют на это без вмешательства политических лидеров. И именно поэтому я оптимистично настроена по этому поводу", – подчеркнула она.

В то же время, по ее словам, борьба с коррупцией – это гораздо больше, чем просто преследование коррупционеров.

"Это обеспечение того, чтобы деньги оставались в стране. Чтобы деньги шли на доброе дело", – пояснила она.

Кос отметила, что она "очень сожалеет", что такой инцидент произошел в Украине.

"Почему? Люди гибнут, потому что Россия атакует энергетическую инфраструктуру, как никогда раньше. У них нет горячей воды, у них нет света. И именно в этом секторе произошел этот случай", – заявила она.

Она отметила, что у нее "смешанные чувства", однако она выразила уверенность, что "Украина вместе с ЕС, которые постоянно настаивают на этих реформах, находятся на правильном пути".

"Зеленский это понимает и призвал правительство эффективно сотрудничать с антикоррупционными институтами, и это хорошая реакция", – подытожила Кос.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало расследование крупной схемы коррупции в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".

Организатором схемы был бизнесмен, совладелец "Квартала-95" и бывший партнер президента Зеленского Тимур Миндич. Сторона обвинения отметила, что Миндич оказывал влияние на экс-министра энергетики Германа Галущенко и экс-министра обороны Рустема Умерова.

Утром 12 ноября премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Галущенко, который сейчас является министром юстиции, отстранен от должности после резонансного расследования НАБУ о коррупции в НАЭК "Энергоатом".

Отметим, после этого министр экономических отношений Дании Стефани Лосе заверила, что ЕС продолжает решительно поддерживать Украину на фоне скандала с коррупцией в энергетике, и напомнила о необходимости продолжать реформы.

Ранее спикер правительства Германии Штефан Корнелиус уже дал понять, что немецкое правительство ожидает от Украины прозрачного расследования обвинений в коррупции в украинском энергетическом секторе. Впрочем, пока скандал не влияет на выплаты немецкой помощи Украине.

Но глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Брюссель должен прекратить "посылать деньги европейских граждан в Украину" в свете последнего коррупционного скандала.