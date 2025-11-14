Восемь европейских стран договорились об улучшении военной мобильности в регионе

Литва и семь других европейских стран подписали протокол о намерениях по обеспечению военной мобильности в центральном, северном и восточном регионах.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Литвы, передает "Европейская правда".

Литва подписала этот протокол вместе с Бельгией, Чехией, Германией, Люксембургом, Нидерландами, Польшей и Словакией.

В сообщении говорится о том, что создание Центрально-североевропейского военного мобильного региона (CNE MMA) направлено на унификацию правил пересечения государственных границ, обеспечение совместного контроля и координации средств передвижения, эффективный обмен информацией и синхронное развитие инфраструктуры.

На основе имеющегося модельного коридора Нидерланды-Германия-Польша и с целью формирования единого Центрально-Северного военного мобильного региона планируется расширить эту сеть на западе через Бельгию и Люксембург, а на востоке – через Литву, Чехию и Словакию.

"Слаженная военная мобильность является национальным приоритетом Литвы. Она обеспечивается постоянным развитием инфраструктуры и координацией перемещений, что позволяет союзным силам быстро, безопасно и бесперебойно передвигаться", – цитируется в сообщении министр обороны Робертас Каунас.

"Главная цель Литвы – укрепить инфраструктурное взаимодействие на восточном фланге НАТО, особенно в тесном сотрудничестве с соседними союзниками Польшей и Латвией. Для реализации этой стратегической цели используются различные источники финансирования, как национальные, так и фонды развития ЕС", – добавляет он.

Литву пригласили присоединиться к Центрально-Северноевропейской зоне военной мобильности после участия в качестве наблюдателя в пилотном проекте по военной мобильности Нидерландов, Германии и Польши.

Сейчас в Литве реализуются важные инфраструктурные проекты для обеспечения удобного передвижения воинских частей. Среди них – стратегическая адаптация Via Baltica для военных целей и запланированный дорожный проект Лаздияй-Алитус-Вильнюс для увеличения пропускной способности в Сувалкском коридоре. Значительные инвестиции также направляются на улучшение внутренней транспортной сети, которая необходима для соединения территорий мест постоянной дислокации с основными полигонами страны.

Для дальнейшего укрепления региональной безопасности и обеспечения стратегической непрерывности передвижения Литва вместе с другими странами Балтии планирует создать Трибалтийскую зону военной мобильности. Эта инициатива расширит Центрально-Северноевропейский регион военной мобильности на север, создав непрерывное пространство для беспрепятственного передвижения войск, что имеет решающее значение для эффективного сдерживания и региональной безопасности.

Как сообщалось, в Евросоюзе готовят план "военного Шенгена", чтобы ускорить движение солдат и оружия.

Европейская комиссия якобы работает над проектом "военного Шенгена", который предусматривает создание зоны военной мобильности ЕС, что должно обеспечить быструю транспортировку солдат, оружия и боеприпасов в случае возможного вооруженного конфликта с Россией.

Напомним, 16 октября Европейская комиссия представила дорожную карту оборонной готовности ЕС до 2030 года.

Читайте подробно о том, как Евросоюз собрался усиливать оборону и какое место в ней займет Украина.