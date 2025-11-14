Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в пятницу, что предупреждал президента Украины Владимира Зеленского об использовании Россией в пропагандистских целях сообщений о коррупции в высших эшелонах власти.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

Туск прокомментировал в пятницу скандал в украинском энергетическом секторе.

"Я предупреждал президента Зеленского, и мы хорошо знаем друг друга, с первых дней его президентства – еще до того, как кто-то думал, что эта полномасштабная война произойдет, – что одним из ключевых нарративов российских и пророссийских партий в Европе является то, что независимая Украина – это коррумпированная Украина", – заявил премьер-министр.

"Для россиян это всегда был очень сильный аргумент, что "что это за государство, не воспринимайте его серьезно, это самое коррумпированное государство". Даже некоторые в Европе считают, что Украина более коррумпирована, чем Россия. Я сказал президенту Зеленскому, чтобы он следил за любыми, даже малейшими симптомами коррупции вокруг него, потому что это имеет решающее значение для его репутации", – добавил Туск.

Во время пресс-конференции на инвестиционной площадке KGHM в Реткове Дональд Туск заверил, что Польша поддерживает Украину и будет продолжать это делать, поскольку независимое украинское государство в интересах Польши. Однако, добавил он, недавние сообщения о коррупции в высших эшелонах украинской власти сделают "все сложнее убеждать различных партнеров в солидарности" с Украиной в ее борьбе с Россией.

"Сегодня этот проукраинский энтузиазм гораздо меньше и в Польше, и в мире. Люди устали от войны, от расходов, и не так легко продвигать поддержку Украины в войне с Россией", – сказал Туск.

По мнению польского премьера, было ошибкой пытаться демонтировать независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

"Они отошли от этого, и кажется, что в этом случае украинское государство и президент Зеленский действительно настроены на то, чтобы привлечь к ответственности виновных в этой коррупции. Молоко пролилось, и цена так или иначе будет очень высокой", – заявил он.

Он также обратился ко всем, "кто в Украине имеет что сказать".

"Остерегайтесь коррупции, остерегайтесь российской модели, потому что вы проиграете войну, если будете терпеть подобные инциденты", – подытожил Туск.

Вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее заявил, что без борьбы с коррупцией Украина не сможет вступить в ЕС.

Напомним, в Еврокомиссии считают, что раскрытие коррупционной схемы является свидетельством действенности антикоррупционных органов Украины.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что коррупция распространена во всей Европе, но главное – это как на нее реагируют, и выразила уверенность в правильности антикоррупционного курса Украины при поддержке ЕС.