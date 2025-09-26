Польша открыла границу с Беларусью и просит своих граждан немедленно покинуть страну

Польша возобновила движение через границу с Беларусью на двух КПП, однако из-за рисков для своих граждан призывает их немедленно покинуть территорию этой страны.

Об этом говорится в заявлении посольства Польши в Минске, пишет "Европейская правда".

На основании распоряжения главы МВД, отметили в посольстве, с 25 сентября пограничное движение на переходах Польши с Беларусью возобновлено.

Сейчас для пассажирского движения открыт только пограничный переход Терсполь-Брест. Кроме того, для грузового движения работает пограничный пункт Корощчин-Козловичи.

Однако посольство напоминает, что из-за роста напряженности, военных событий в регионе, а также случаев произвольных арестов польских граждан Министерство иностранных дел не рекомендует какие-либо поездки в Беларусь.

"В случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных ситуаций эвакуация может оказаться значительно затрудненной или даже невозможной. МИД призывает граждан Польши, находящихся на территории Республики Беларусь, немедленно покинуть ее территорию доступными коммерческими и частными средствами", – говорится в сообщении посольства.

Открытие границы с Беларусью ранее во вторник анонсировал польский премьер-министр Дональд Туск.

С 12 сентября все переходы на границе Польши с Беларусью оставался закрытыми. Приостановка пограничного движения действовала в обоих направлениях – выезда из Польши в Беларусь и наоборот – из-за российско-белорусских военных учений "Запад-2025".