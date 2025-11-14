Великобритания временно освободила Болгарию от своих санкций против "Лукойла"

Великобритания в пятницу приостановила действие санкций против российской компании "Лукойл" для Болгарии, чтобы разрешить деятельность ее нефтеперерабатывающего завода в болгарском городе Бургас.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Британское Управление по вопросам применения финансовых санкций предоставило лицензии двум компаниям "Лукойла", которые в Болгарии занимаются продажей и распределением топлива и управляют единственным нефтеперерабатывающим заводом страны в Бургасе.

Лицензии позволяют компаниям и банкам осуществлять операции с этими двумя предприятиями и их дочерними компаниями до 14 февраля 2026 года.

Решение Великобритании совпадает с назначением правительством Болгарии специального управляющего, который в пятницу получил контроль над болгарскими активами "Лукойла".

По данным Reuters, болгарская сторона также обратилась к США с просьбой о временном освобождении от их санкций против "Лукойла", причем решение может быть объявлено до конца пятницы.

Санкции США против "Лукойла", которые вступят в силу 21 ноября, вызвали беспокойство среди болгарских лидеров, что они могут привести к закрытию важного нефтеперерабатывающего завода в Бургасе.

Неделю назад парламентским голосованием правительство получило полномочия конфисковать активы "Лукойла" в Болгарии, где компания имеет квазимонополию с сетью нефтяных складов, автозаправочных станций, а также фирмами, поставляющими суда и самолеты.

Читайте также: Разгром "Лукойла": как санкции уничтожили одну из ключевых опор Кремля в Европе.