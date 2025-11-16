Зеленский: Украина договорилась с Грецией об оперативных поставках газа уже с января

Президент Владимир Зеленский в воскресенье сообщил о заключении с Грецией соглашения об оперативной поставке газа для компенсации его дефицита на фоне российских обстрелов.

Как пишет "Европейская правда", об этом Зеленский сказал на пресс-конференции в Афинах вместе с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом.

Зеленский на пресс-конференции сказал о "чрезвычайно важной договоренности" с Грецией о поставках газа в Украину, добавив, что на фоне обстрелов Россией энергоинфраструктуры Киев нуждается в импорте газа.

"Наши договоренности с Грецией сегодня – это важная часть большого энергетического пакета, который мы подготовили на эту зиму, чтобы обеспечить Украину газом", – сказал глава государства.

Он добавил, что поставки газа из Греции начнутся уже в январе 2026 года.

Кроме этого, сказал Зеленский, Украина и Греция заключили долгосрочные договоренности о поставках сжиженного природного газа из Соединенных Штатов.

Греческий премьер-министр, в свою очередь, сообщил, что поставки газа будут осуществляться с помощью "важной энергетической артерии", которая соединяет греческий город Александруполис с Одессой.

"Таким образом, Украина получает доступ к надежным источникам энергии, а Греция становится узлом поставки американского сжиженного газа в Центрально-Восточную Европу", – сказал Мицотакис.

Напомним, Владимир Зеленский в воскресенье прибыл в Афины, где уже провел встречи с президентом Греции Константиносом Тасуласом.

Перед визитом Зеленский анонсировал заключение соглашения с Грецией в области энергетики.