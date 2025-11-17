Туск: железную дорогу между Варшавой и Люблином повредил взрыв, это была диверсия

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что службы считают целенаправленной диверсией воскресный инцидент на польской железной дороге между Варшавой и Люблином.

Как сообщает "Европейская правда", заявление об этом он опубликовал в своем X утром 17 ноября.

"К сожалению, худшие предположения подтвердились. На маршруте Варшава-Люблин (село Мика) произошел акт диверсии. Взрыв взрывного устройства разрушил железнодорожные пути. На месте работают службы и прокуратура. На том же маршруте, ближе к Люблину, также было обнаружено повреждение", – сообщил Туск.

Niestety potwierdziły się najgorsze przypuszczenia. Na trasie Warszawa-Lublin (wieś Mika) doszło do aktu dywersji. Eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. Na miejscu pracują służby i prokuratura. Na tej samej trasie, bliżej Lublina, również stwierdzono uszkodzenie. pic.twitter.com/aSfNRUD0q9 – Donald Tusk (@donaldtusk) November 17, 2025

Он добавил, что речь идет о "беспрецедентном акте диверсии" против безопасности Польши и ее граждан и что службы приложат все усилия для задержания исполнителей.

Стоит отметить, что линия где произошел взрыв, ведет к границе с Украиной.

"В поселке Мика продолжаются действия служб и прокуратуры. К сожалению, нет сомнений, что мы имеем дело с актом диверсии. Также исследуется другой фрагмент этой стратегической железнодорожной трассы, где произошло повреждение путей", – сообщил со своей стороны глава МВД Марчин Кервинский.

Напомним, утром в воскресенье машинист поезда по маршруту Демблин-Варшава сообщил о "неисправности в железнодорожной инфраструктуре".

После того начали выяснять обстоятельства, Туск сказал, что не исключает диверсии.

Отметим, что это ветка железной дороги, по которой курсируют поезда между границей Украины и Варшавой.

В октябре в Польше задержали восемь человек, которые могли готовить диверсии.