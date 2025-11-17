Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил украинскую власть в "неблагодарности" к грузинскому народу.

Его слова цитирует TV1, пишет "Европейская правда".

Папуашвили заявил, что желает Украине мира и хотел бы, чтобы украинский народ "был представлен достойной властью".

"К сожалению, власть Зеленского отличается неблагодарностью по отношению к грузинскому народу", – сказал он.

Он заявил, что "украинская власть уже получала замечания в кабинете одного из президентов" относительно "благодарности" и "признательности", вероятно, имея в виду бурную дискуссию между Зеленским и американским президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете в феврале.

"Та поддержка, которую грузинский народ оказывает Украине, получает такой ответ: сначала нам тайно прислали Саакашвили, в том числе через заявления Подоляка пытались втянуть нас в эскалацию с Россией. Нам говорили из Украины, что, возможно, и мы тоже могли бы прогуляться по различным оккупированным регионам и так далее. Так относятся к грузинскому народу", – заявил он.

Папуашвили сказал, что проблема здесь "не в каком-то конкретном человеке", а в "пятой колонне", которая в Грузии "занимается размахиванием флагами иностранных государств".

"Вы помните, что для них, вероятно, именно такие люди до сих пор остаются желанными лидерами, в том числе и в Грузии. Мне больше нечего сказать, кроме того, что я желаю Украине мира и хотел бы, чтобы украинский народ был представлен достойной властью", – добавил он.

Отметим, "пята колонна" – это обобщающее название группы лиц, которые ведут открытую или скрытую подрывную деятельность внутри другой группы лиц или страны способом, выгодным внешнему врагу.

Напомним, в начале ноября грузинский министр иностранных дел Мака Бочоришвили заявила, что Украина якобы создает препятствия на пути Грузии в Европейский Союз.

Министр иностранных дел Андрей Сибига, в свою очередь, заявил, что причины плохих результатов на пути вступления Грузии в ЕС – в Тбилиси, а не в Киеве.