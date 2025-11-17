Мерц предупредил о "глубоком расколе" в отношениях Европы с США

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в отношениях Европы и США появился "глубокий раскол", а также предупредил об угрозе со стороны Китая и системных вызовах мировому порядку, которые требуют единого европейского ответа.

Заявление главы немецкого правительства приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

В своей речи на экономическом саммите Süddeutsche Zeitung Мерц подчеркнул, что Германия сталкивается с "глубоким разрывом в трансатлантических отношениях, который ставит под сомнение почти все, что мы считали правильным и необходимым на протяжении десятилетий".

Он также предупредил об угрозе со стороны Китая, сказав, что режим в Пекине "становится все более агрессивным внешне, а внутри – более репрессивным".

Канцлер также говорил о необходимости цифровизации и модернизации немецкого государства, а также об устранении "чрезмерной" бюрократии в ЕС, которая, по его мнению, может "поставить под угрозу общий успех" единого рынка ЕС.

Он заявил, что "новый фундаментальный мировой порядок" только зарождается, что знаменует конец "разумной определенности" жизни последних нескольких десятилетий.

"Мы стоим перед международными вызовами, на которые мы, европейцы, должны ответить вместе, имея возможность защитить себя", – сказал он, добавив, что Европа сталкивается с "постоянными" угрозами своей демократии и свободам.

Мерц также говорил о необходимости для Германии и Европы стать более "суверенными" в области новых технологий, подчеркнув необходимость тесного сотрудничества с Францией, Польшей и Великобританией, даже после Brexit.

Он также подробно рассказал о вызовах для мировой торговли, заявив, что с приходом к власти Дональда Трампа в США "мы фактически наблюдаем попытку разрушить Всемирную организацию торговли".

"Я хочу противостоять этому", – отметил Мерц.

Напомним, 5 ноября в Германии состоялось первое заседание вновь созданного Совета национальной безопасности.

На первом заседании Совета по нацбезопасности Германии основное внимание уделили принятию "межведомственного плана действий по противодействию гибридным угрозам".

Планы по созданию Национального совета безопасности звучали в Германии еще в 2023 году. Но разногласия по поводу местоположения между социал-демократами бывшего канцлера Олафа Шольца и его основным коалиционным партнером, партией "Зеленые", в конечном итоге сорвали этот план.