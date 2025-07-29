Итальянский МИД создает рабочую группу по защите бизнеса после соглашения ЕС и США
При Министерстве иностранных дел Италии создадут постоянную рабочую группу по вопросам тарифов и защиты бизнеса в связи с изменением условий торговли с США.
Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".
Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что ведомство создает постоянную рабочую группу по вопросам тарифов с целью поддержки итальянского бизнеса. Об этом он сказал во время встречи с представителями компаний.
Таяни отметил, что переговоры с США продолжатся в ближайшее время для детализации условий для определенных секторов, в частности тех, которые представляют особый интерес для Италии – как винодельческая отрасль.
Итальянское правительство уже попросило Брюссель активизировать мониторинг влияния тарифного соглашения.
Напомним, 27 июля после переговоров в шотландском Торнбери США и ЕС объявили о заключении рамочного торгового соглашения, закрепившего пошлины на европейский импорт в США на уровне 15%.
Это стало итогом многих месяцев переговоров на фоне угроз со стороны США установить пошлины на европейские товары в размере 30% с 1 августа, тогда как ЕС надеялся сохранить основную ставку тарифов на уровне 10%.
Трамп похвалил договоренность как "крупнейшее соглашение, которое когда-либо заключалось".
В Европарламенте критикуют согласованное торговое соглашение с США, реакция европейских столиц также стала неоднозначной. Премьер Франции назвал его заключение "черным днем для Европы".
В то же время вовлеченные в переговоры еврочиновники говорят, что заключенное соглашение является "меньшим злом".