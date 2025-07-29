Итальянский МИД создает рабочую группу по защите бизнеса после соглашения ЕС и США

При Министерстве иностранных дел Италии создадут постоянную рабочую группу по вопросам тарифов и защиты бизнеса в связи с изменением условий торговли с США.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что ведомство создает постоянную рабочую группу по вопросам тарифов с целью поддержки итальянского бизнеса. Об этом он сказал во время встречи с представителями компаний.

Таяни отметил, что переговоры с США продолжатся в ближайшее время для детализации условий для определенных секторов, в частности тех, которые представляют особый интерес для Италии – как винодельческая отрасль.

Итальянское правительство уже попросило Брюссель активизировать мониторинг влияния тарифного соглашения.

Напомним, 27 июля после переговоров в шотландском Торнбери США и ЕС объявили о заключении рамочного торгового соглашения, закрепившего пошлины на европейский импорт в США на уровне 15%.

Это стало итогом многих месяцев переговоров на фоне угроз со стороны США установить пошлины на европейские товары в размере 30% с 1 августа, тогда как ЕС надеялся сохранить основную ставку тарифов на уровне 10%.

Трамп похвалил договоренность как "крупнейшее соглашение, которое когда-либо заключалось".

В Европарламенте критикуют согласованное торговое соглашение с США, реакция европейских столиц также стала неоднозначной. Премьер Франции назвал его заключение "черным днем для Европы".

В то же время вовлеченные в переговоры еврочиновники говорят, что заключенное соглашение является "меньшим злом".