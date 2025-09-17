Литва заявила о разоблачении группы агентов РФ, стоящих за взрывами посылок в Европе

Генеральная прокуратура и Бюро криминальной полиции Литвы разоблачили группу людей, которая организовала и планировала совершить террористические акты в Европе, связанные с отправкой посылок со взрывчаткой.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в совместном заявлении ведомств во вторник.

Досудебное расследование показало, что в июле 2024 года гражданин Литвы вместе с сообщниками через сервисы доставки DHL и DPD отправил из Вильнюса в разные европейские страны четыре посылки "с самодельными взрывными и зажигательными устройствами".

Две посылки были адресованы и отправлены грузовыми самолетами DHL в Великобританию, а остальные – в Польшу грузовыми автомобилями DPD.

Одна посылка загорелась в аэропорту Лейпцига, другая – в грузовике в Польше, третья – на складе DHL в британском Бирмингеме. Четвертая посылка, которая направлялась в Польшу, не загорелась из-за дефекта воспламеняющего устройства.

"В ходе досудебного расследования было установлено, что указанные преступления организовали и координировали их выполнение граждане Российской Федерации, имеющие связи с военно-разведывательными службами Российской Федерации", – говорится в сообщении литовских правоохранителей.

Среди координаторов преступлений прокуратура Литвы назвала гражданина Украины Даниила Громова, имеющего российский паспорт на имя Ярослава Михайлова, и литовско-российского гражданина Томаса Довгана Стабачинскаса.

Их, а также еще одного сообщника – гражданина России Андрея Бабурова, объявили в международный розыск.

"На данном этапе досудебного расследования подозрения в организации и совершении указанных преступных действий предъявлены в общей сложности 15 подозреваемым (гражданам Российской Федерации, Литовской Республики, Латвийской Республики, Эстонской Республики, Украины)", – добавили в сообщении.

Им инкриминируют создание террористической группы и совершение теракта, за что Уголовный кодекс Литвы предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

Напомним, инциденты с "взрывными посылками", которые произошли летом 2024 года, расследовала группа европейских следователей. СМИ еще ранее сообщили, что там пришли к выводу о причастности спецслужб России к инцидентам.

В прошлом году Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников по вопросам безопасности сообщала, что Россия планировала операции по поджогу грузовых и пассажирских самолетов, направлявшихся в США и Канаду.