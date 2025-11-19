В Польше двум украинцам предъявили официальные обвинения за диверсии, грозит пожизненное

В Польше прокуратура предъявила официальные обвинения в совершении диверсионных актов террористического характера по заказу РФ двум гражданам Украины – Александру К. и Евгению И., которые сейчас находятся в Беларуси.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил представитель Национальной прокуратуры, прокурор Пшемыслав Новак, его заявление приводит Onet.

Новак сообщил, что подозреваемые украинцы не были задержаны, поэтому не было возможности провести с ними "процессуальные действия".

"В понедельник мы начали расследование и получили доказательства, указывающие на то, что виновниками являются двое граждан Украины: Александр К. и Евгений И., которые сейчас находятся на территории Беларуси. Прокуратура решила предъявить им обвинение в совершении диверсионных актов террористического характера по заказу Российской Федерации", – сообщил Новак.

Обоим мужчинам грозит пожизненное заключение. Прокурор подчеркнул, что по делу задержаны другие лица, однако им не предъявлены обвинения.

Новак добавил, что еще нет ходатайства о временном аресте, поэтому пока ордер на арест не выдан.

Напомним, 18 ноября премьер Польши Дональд Туск сообщил, что следствие считает исполнителями актов диверсии на польской железной дороге двух граждан Украины, которые сотрудничают с российскими спецслужбами.

Он заявил, что Польша будет требовать задержания и экстрадиции подозреваемых.

Впоследствии Варшава объявила, что в связи с этими случаями закрывает консульство РФ в Гданьске – последнее в Польше.