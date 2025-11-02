Зеленский: Украина укрепила компонент Patriot в ПВО

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина укрепила компонент систем Patriot в своей противовоздушной обороне.

Об этом стало известно из его соцсетей, передает "Европейская правда".

В воскресенье, 2 ноября, Зеленский поблагодарил Германию и канцлера страны Фридриха Мерца за выполненные договоренности по усилению ПВО.

"Некоторое время мы готовили это усиление ПВО, и теперь достигнутые договоренности выполнены", – подчеркнул Зеленский.

Украинский президент также отметил, что Украина вместе с партнерами продолжает работать над построением надежной системы противовоздушной обороны.

По его словам, переговоры о дальнейших совместных шагах по усилению ПВО продолжаются как на уровне правительств, так и непосредственно с производителями необходимых систем.

"И наши возможности смогут гарантировать безопасность не только Украины, но и наших партнеров, когда это будет необходимо. Поскольку наша безопасность неделима, наша противовоздушная оборона должна защищать всех нас", – добавил Зеленский.

В июле стало известно, что США и Германия достигли договоренности о предоставлении Украине пяти систем противовоздушной обороны Patriot, которые должны поступить на поле боя как можно скорее.

Позже министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал передачу Украине двух зенитно-ракетных комплексов Patriot до конца 2025 года.

20 октября Зеленский объявил, что Украина готовит контракт с американским производителем на приобретение 25 систем Patriot.