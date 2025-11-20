Bloomberg: ЕС рассматривает новые санкции против "теневого флота" России
Европейский Союз рассматривает возможность введения дополнительных санкций против тех, кто способствует деятельности так называемого "теневого флота" России.
Об этом сообщило агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".
По информации агентства, на встрече в четверг министры иностранных дел ЕС рассматривают возможность усиления взаимодействия со странами, которые регистрируют суда "теневого флота", чтобы бороться с этими кораблями.
Министры обсуждают, "что еще мы можем сделать с "теневым флотом", поскольку он действительно влияет на доходы России для финансирования этой войны", – сказала глава дипломатии ЕС Кая Каллас, прибыв на встречу в четверг.
В документе, распространенном перед встречей, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, Польша предложила новые правила и координацию, в частности по таким сложным вопросам, как разрешение властям подниматься на борт судна.
Согласно документу, ЕС провел широкую дипломатическую работу с государствами, которые регистрируют суда, и "в значительной степени добился успеха" в убеждении многих из них отменить регистрацию этих судов.
Варшава также предложила привлечь портовые и прибрежные государства, а также организации, которые способствуют деятельности судов "теневого флота".
Любые новые меры, которые обсуждаются, станут частью 20-го пакета санкций ЕС, заявили источники, высказавшиеся на условиях анонимности.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро говорит, что в ЕС рассчитывают финализировать 20-й пакет санкций против России до конца 2025 года.
Между тем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в распоряжении американской администрации осталось не так много санкций, которые можно было бы наложить на Россию.