В результате удара России по Тернополю погибла 7-летняя гражданка Польши

В МИД Польши сообщили, что в результате российского удара по Тернополю в ночь на 19 ноября погибла 7-летняя Амелия, имевшая польское гражданство.

Об этом сообщил в соцсети Х представитель польского МИД Мацей Вевьор, сообщает "Европейская правда".

Представитель отметил, что в ночь с 18 на 19 ноября Россия атаковала гражданских лиц в Тернополе, и "среди жертв этого зверства – 7-летняя гражданка Польши – Амелька".

"Она погибла ночью вместе со своей мамой. Наше учреждение находится в постоянном контакте с властями Тернопольской области", – написал Вевьор.

Тернопольская общеобразовательная школа I-III степени № 27 имени Виктора Гурняка сообщила, что в результате российской ракетной атаки погибли ученица 2-В класса Амелия Гжесько и ее мама Оксана.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время встречи с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом в четверг передал информацию о западных компонентах в ракете, которой Россия нанесла смертельный удар по Тернополю.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после ночной атаки РФ на Тернополь подчеркнул, что это очередное доказательство того, что любой реалистичный мирный план должен начинаться с давления на Москву.