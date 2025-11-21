WSJ: в Европе разрабатывают свой проект "мирного плана", более справедливый для Украины

Группа европейских лидеров якобы работает над другой версией плана завершения российско-украинской войны, с более справедливыми для Украины условиями, чем в документе, который создали в администрации Трампа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации The Wall Street Journal о деталях "мирного плана" США.

Европейские лидеры якобы работают над альтернативным предложением о том, как завершить войну, и надеются убедить Украину поддержать их план – поскольку он будет содержать справедливые для Украины условия.

Работу над этим планом надеются завершить "в ближайшие дни".

Других деталей о будущем "европейском" документе пока не приводят.

Напомним, в ночь на 21 ноября американские СМИ опубликовали весь перечень пунктов нового "мирного плана" США, который передали не ознакомление Украине.

В Офисе президента Украины в четверг публично сообщили, что Владимир Зеленский получил от американской стороны проект плана и готов к его обсуждению.

Временный поверенный в делах США в Украине Джули Дэвис сказала, что украинская и американская стороны обсудили "агрессивный график" усилий по завершению войны против Украины.

В Европе на публикацию плана среди первых отреагировали лидеры Финляндии, отметив, что уже консультируются по этому поводу с лидерами Евросоюза и другими европейскими столицами.