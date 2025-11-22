Минобороны Нидерландов сообщило о неизвестных дронах над одной из авиабаз

Над авиабазой Фолькел в Нидерландах в пятницу вечером фиксировали появление неизвестных беспилотников.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Нидерландов, передает "Европейская правда".

Министерство обороны приняло меры в пятницу вечером, когда несколько беспилотников были замечены над авиабазой Фолькел между 19:00 и 21:00.

Военнослужащие ВВС развернули оружие с земли, чтобы сбить их. Беспилотники исчезли и больше не были найдены.

После сообщения об инциденте были уведомлены Королевская служба безопасности Нидерландов и полиция. Они проводят дальнейшее расследование.

Пока непонятно, почему беспилотники летали над авиабазами и вокруг них. Из соображений безопасности Министерство обороны не предоставляет дополнительной информации о том, как были замечены беспилотники и какие меры были приняты.

Использование дронов вблизи аэропортов запрещено из-за рисков для безопасности полетов. На военных базах и объектах безопасность эксплуатации также вызывает беспокойство, напомнят в оборонном ведомстве.

Напомним, в последние месяцы в европейских странах все чаще сообщают о случаях, когда подозрительные дроны нарушают работу аэропортов.

15 ноября рядом с Вильнюсским аэропортом летал дрон, его владельца задержали.

Утром 7 ноября аэропорт бельгийского города Льеж приостанавливал работу из-за неизвестного беспилотника.