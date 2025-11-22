Умеров анонсировал консультации с США по "мирному плану" команды Трампа

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров анонсировал консультации с американской стороной в Швейцарии по "мирному плану" из 28 пунктов, подготовленному командой Трампа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он объявил в своем Facebook.

Умеров объявил, что "в эти дни" начнутся консультации между высокопоставленными чиновниками Украины и США по возможным параметрам будущего мирного соглашения, не указав конкретных дат.

"Украина подходит к этому процессу с четким пониманием своих интересов. Это очередной этап диалога, который продолжается в последние дни и который, прежде всего, призван согласовать видение дальнейших шагов", – написал Умеров.

"Мы ценим участие американской стороны и готовность к предметному разговору. Украина и в дальнейшем будет действовать ответственно, профессионально и последовательно – так, как этого требует наша национальная безопасность", – добавил он.

Ранее Умеров опроверг слухи в СМИ о его якобы положительном отзыве на план из 28 пунктов.

Напомним, в ночь на 21 ноября американские СМИ опубликовали весь перечень пунктов нового "мирного плана" США, который передали на ознакомление Украине, а также дополнительный проект документа о гарантиях безопасности.

В пятницу Зеленский выступил с обращением к украинскому народу, в котором заявил, что Украина оказалась перед сложным выбором и рискует либо потерять достоинство, либо своего ключевого партнера.

Больше о новом американском "мирном предложении" читайте в статье "ЕП": План имени Трампа. Рассказываем об "агрессивных" мирных переговорах США и Украины.