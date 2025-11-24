Сибига призывает партнеров к визитам высокого уровня в Украину для демонстрации поддержки

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в телефонном разговоре с главами МИД Германии, Великобритании, Франции, Финляндии, Италии и Польши проинформировал коллег о результате переговоров в Женеве по установлению мира.

Об этом говорится в заявлении Сибиги, обнародованном пресс-службой МИД, пишет "Европейская правда".

"Я проинформировал наших европейских партнеров о последних событиях в усилиях по установлению мира, результаты вчерашних содержательных и продуктивных переговоров в Женеве, а также о важной роли Европы", – рассказал Сибига.

Он добавил, что вместе с коллегами они скоординировали позиции накануне следующих шагов.

Сибига отметил критическую важность сохранения трансатлантического единства для обеспечения длительного и справедливого мира для Украины и всей Европы.

"Мы также согласились о необходимости поддерживать давление на Россию, в частности через новые санкции и решение разрешить полное использование замороженных российских активов, что необходимо до конца года", – отметил глава МИД.

Министры, добавил он, разделяют мнение, что главной целью мирного процесса является справедливый и длительный мир с уважением к суверенитету и безопасности Украины.

Сибига также призвал партнеров рассмотреть возможность визитов высокого уровня в Украину, чтобы продемонстрировать свою солидарность и поддержку украинскому народу.

Как известно, на встрече представителей США и Украины в Женеве стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по миру, в котором, в частности, речь пойдет об уважении суверенитета Украины.

Отметим, СМИ также сообщили, что США рассчитывают провести переговоры с россиянами.

