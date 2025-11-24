Сибіга закликає партнерів до візитів високого рівня в Україну для демонстрації підтримки

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у телефонній розмові з очільниками МЗС Німеччини, Британії, Франції, Фінляндії, Італії та Польщі проінформував колег про результат переговорів у Женеві щодо встановлення миру.

Про це йдеться у заяві Сибіги, оприлюдненій пресслужбою МЗС, пише "Європейська правда".

"Я поінформував наших європейських партнерів про останні події у зусиллях щодо встановлення миру, результати вчорашніх змістовних і продуктивних переговорів у Женеві, а також про важливу роль Європи", – розповів Сибіга.

Він додав, що разом із колегами вони скоординували позиції напередодні наступних кроків.

Сибіга наголосив на критичній важливості збереження трансатлантичної єдності для забезпечення тривалого й справедливого миру для України та всієї Європи.

"Ми також погодилися щодо необхідності підтримувати тиск на Росію, зокрема через нові санкції та рішення дозволити повне використання заморожених російських активів, що є необхідним до кінця року", – зазначив глава МЗС.

Міністри, додав він, поділяють думку, що головною метою мирного процесу є справедливий і тривалий мир із повагою до суверенітету та безпеки України.

Сибіга також закликав партнерів розглянути можливість візитів високого рівня до України, щоб продемонструвати свою солідарність і підтримку українському народу.

Як відомо, на зустрічі представників США та України в Женеві сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру, в якому, зокрема, йтиметься про повагу до суверенітету України.

Зазначимо, ЗМІ також повідомили, що США розраховують провести переговори з росіянами.

Читайте також: Мир на умовах Європи. Як США змінюють угоду про перемир'я та що стає головною проблемою.