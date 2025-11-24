Украина получила от Банка развития Совета Европы 100 млн евро на поддержку переселенцев

Украина получила от Банка развития Совета Европы второй транш для реализации проекта по поддержке внутренне перемещенных лиц в сумме 100 млн евро – средства уже поступили в общий фонд государственного бюджета.

Об этом сообщили в Министерстве финансов, пишет "Европейская правда".

Таким образом, в 2025 году Украина полностью привлекла все 200 млн евро, предусмотренные этим проектом.

Выделенные ресурсы обеспечат непрерывное финансирование жизненно важных социальных выплат для внутренне перемещенных лиц, в частности покрытие расходов на жилье, питание, медицинскую помощь и образование детей для тех, кто был вынужден покинуть свои дома из-за войны.

Проект "Поддержка внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине" направлен на поддержку адаптации ВПЛ в новых общинах, гарантирует доступ к необходимым услугам, способствует укреплению местной экономики и уменьшает социальную напряженность.

За два года сотрудничества с Банком развития Совета Европы Украина привлекла почти 430 млн евро – около 80% общего объема кредитных ресурсов, которые банк в настоящее время предоставляет Украине.

Эти средства направлены на реализацию социальных проектов в сферах здравоохранения, обеспечения жильем граждан, пострадавших от войны, а также на поддержку внутренне перемещенных лиц.

Сегодня кредитный портфель проектов Банка развития Совета Европы в Украине насчитывает пять проектов на общую сумму 550 млн евро.

1 октября Украина получила на жилищные программы от Банка развития Совета Европы еще 170 млн евро.