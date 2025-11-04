Вооруженные силы Бельгии получили приказ сбивать дроны над военными базами

Вооруженные силы Бельгии получили приказ сбивать любые неизвестные дроны, которые будут замечены над военными авиабазами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил начальник бельгийского Генерального штаба Фредерик Вансина, которого цитирует Belga News Agency.

Вансина рассказал, что программа защиты Бельгии от дронов реализуется ускоренными темпами и что соответствующий план будет вскоре представлен правительству.

В настоящее время ресурсы Бельгии для борьбы с неизвестными дронами, в частности, оборудование для обнаружения, глушилки и антидроновые ружья, ограничены.

Вансина заявил, что если над военными базами появится больше дронов, военные будут сбивать их.

"Приказ сбивать их уже отдан", – сказал он в понедельник во время церемонии прибытия нового минного тральщика в Зебрюгге.

Дроны можно сбивать только в том случае, если это можно сделать безопасно, "не нанося сопутствующего ущерба", добавил он.

Командующий объяснил, что это нелегко, учитывая, что дроны летают ночью, являются небольшими и очень маневренными.

Несколько дней назад Бельгия начала расследование по поводу появления нескольких беспилотников над военной базой в южной части страны.

Впоследствии стало известно, что над военной базой Кляйне-Брогель, что на востоке страны, заметили новые подозрительные дроны.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен тогда заявлял, что дроны были предназначены для того, чтобы выявить местонахождение F-16 и другую стратегически важную информацию.