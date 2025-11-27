Резолюция Европарламента очертила требования ЕС к мирному плану для Украины

Любое мирное соглашение должно предоставить Украине гарантии безопасности уровня ст. 5 Вашингтонского договора НАТО, обеспечить привлечение к ответственности виновных в преступлении агрессии и военных преступлениях, а также обязать Россию компенсировать Украине все убытки, которые она нанесла.

Об этом говорится в резолюции Европейского парламента "О позиции ЕС относительно предложенного (мирного) плана и участия ЕС в достижении справедливого и прочного мира для Украины", принятой 27 ноября, передает корреспондент "Европейской правды" из Страсбурга.

Резолюция Европарламента отмечает, что виновные в преступлении агрессии и военных преступлениях, совершенных РФ и ее союзниками, должны быть наказаны.

"(Мирное) соглашение должно предлагать надежные гарантии безопасности Украины, которые соответствуют уровню статьи 5 Вашингтонского договора и статьи 42 (7) Договора о Европейском Союзе, избегая повторения Будапештского меморандума 1994 года, и подтверждать, что Украина имеет свободу выбора своих безопасности и политических альянсов без какого-либо российского вето", – говорится в тексте резолюции, который есть в распоряжении "Европейской правды".

Также, согласно тексту, любому соглашению об устойчивом мире должно предшествовать прекращение огня, а "временно оккупированная украинская территория не будет юридически признана ЕС и его государствами-членами российской территорией".

"Любое мирное соглашение должно обязать Россию полностью компенсировать Украине весь материальный и нематериальный ущерб и убытки, которые она нанесла", – убеждены евродепутаты.

Европарламент также подчеркнул, что "мира нельзя достичь уступками агрессору".

"Любое такое соглашение должно гарантировать полную ответственность согласно международному праву за преступление агрессии и военные преступления, совершенные Россией, ее союзниками и ее марионеточными силами против Украины и народа Украины, перед Международным уголовным судом и Специальным трибуналом по преступлению агрессии", – говорится в документе.

Европарламент также призвал государства-члены ЕС без дальнейших проволочек "принять и внедрить юридически и финансово обоснованный "репарационный заем" для Украины, обеспеченный замороженными российскими активами".

Как сообщала "Европейская правда", 27 ноября Европарламент назвал позицию Соединенных Штатов по Украине "амбивалентной" и поставил под сомнение приверженность США международному праву.

Напомним, 25 ноября американский президент Дональд Трамп заявил, что поручил Стиву Уиткоффу и Дэну Дрисколлу финализировать условия проекта "мирного соглашения" с РФ и Украиной, для чего Уиткофф поедет в Москву, и в случае выхода на завершающий этап его подготовки Трамп встретится с Путиным и Зеленским.

По данным СМИ, Дрисколл во время визита в Киев, представляя "мирный план" из 28 пунктов, заявил западным дипломатам о ракетной угрозе со стороны России не только для Украины, таким образом продвигая "быстрое урегулирование" войны.

