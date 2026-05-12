Британия готова предоставить морские беспилотники для миссии в Ормузском проливе

Во вторник Великобритания пообещала предоставить морские беспилотники для обеспечения безопасности в Ормузском проливе в случае установления стабильного перемирия на Ближнем Востоке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно из Politico.

Министр обороны Джон Хили предложил предоставить новые надводные беспилотники британского производства для многонациональной миссии под руководством Великобритании и Франции, чтобы гарантировать безопасность международного судоходства в случае длительного перемирия.

Это обещание прозвучало во время встречи министров обороны в Лондоне, которую возглавлял Хили на фоне политических потрясений в Великобритании. Глава правительства Кир Стармер призвал своих коллег по партии сосредоточиться на достижении стабильности на Ближнем Востоке на фоне призывов к нему уйти в отставку из-за провальных результатов выборов.

Надводные беспилотники будут предоставлены в дополнение к британским автономным системам разминирования и военному кораблю HMS Dragon, эсминцу типа 45.

Гили выразила Стармеру свою поддержку, когда десятки депутатов от Лейбористской партии призвали премьер-министра уйти в отставку. Стармер отказался обсуждать свое будущее на заседании кабинета министров во вторник, сосредоточившись на последствиях войны в Иране.

Представитель правительства заявил, что министры "договорились, что приоритетом остается восстановление проходимости Ормузского пролива, чтобы международное судоходство могло возобновиться".

Вооруженные силы Литвы могут предоставить военных офицеров и подразделения по разминированию для участия в международных операциях в Ормузском проливе.

Испанский министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес полностью исключил участие Испании в любой "силовой" операции в Ормузском проливе, направленной на восстановление судоходства.