Правительство Германии одобрило расширение полномочий полиции для противодействия дронам
Правительство Германии на заседании в среду одобрило изменения в Закон о федеральной полиции, чтобы полицейские могли лучше противодействовать дронам.
Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует издание Die Zeit.
В Законе о федеральной полиции, принятом 30 лет назад, не было упоминания о дронах. После внесения изменений федеральная полиция должна будет заниматься противодействием дронам в аэропортах или на железнодорожной инфраструктуре.
Глава МВД Александр Добриндт уже объявил о создании соответствующего подразделения противодействия дронам.
Закон также позволит полиции использовать собственные дроны, например, для наблюдения за демонстрациями.
"Мы усиливаем полномочия федеральной полиции, чтобы в будущем дроны можно было быстрее выявлять и обезвреживать. Сегодня мы решили это на заседании правительства", – прокомментировал в соцсети Х канцлер Фридрих Мерц.
Кроме того, после внесения изменений в закон федеральная полиция будет иметь право использовать больше технических средств для определения местонахождения мобильных телефонов.
Также федеральная полиция будет иметь право задерживать лиц, которые обязаны выехать из страны и которых она задерживает в пределах своей компетенции, чтобы они не сбежали.
Также должны быть разрешены "выборочные проверки" в зонах, где запрещено иметь оружие и ножи, на вокзалах или в поездах.
Напомним, во вторник правительство Баварии одобрило законопроект, наделяющий полицию земли полномочиями сбивать беспилотники, если это сочтут необходимым.
Председатель профсоюза полиции Йохен Копельке рекомендует другим федеральным землям и федеральному правительству взять за пример принятый правительством Баварии закон.