Правительство Германии одобрило расширение полномочий полиции для противодействия дронам

Правительство Германии на заседании в среду одобрило изменения в Закон о федеральной полиции, чтобы полицейские могли лучше противодействовать дронам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует издание Die Zeit.

В Законе о федеральной полиции, принятом 30 лет назад, не было упоминания о дронах. После внесения изменений федеральная полиция должна будет заниматься противодействием дронам в аэропортах или на железнодорожной инфраструктуре.

Глава МВД Александр Добриндт уже объявил о создании соответствующего подразделения противодействия дронам.

Закон также позволит полиции использовать собственные дроны, например, для наблюдения за демонстрациями.

"Мы усиливаем полномочия федеральной полиции, чтобы в будущем дроны можно было быстрее выявлять и обезвреживать. Сегодня мы решили это на заседании правительства", – прокомментировал в соцсети Х канцлер Фридрих Мерц.

Кроме того, после внесения изменений в закон федеральная полиция будет иметь право использовать больше технических средств для определения местонахождения мобильных телефонов.

Также федеральная полиция будет иметь право задерживать лиц, которые обязаны выехать из страны и которых она задерживает в пределах своей компетенции, чтобы они не сбежали.

Также должны быть разрешены "выборочные проверки" в зонах, где запрещено иметь оружие и ножи, на вокзалах или в поездах.

Напомним, во вторник правительство Баварии одобрило законопроект, наделяющий полицию земли полномочиями сбивать беспилотники, если это сочтут необходимым.

Председатель профсоюза полиции Йохен Копельке рекомендует другим федеральным землям и федеральному правительству взять за пример принятый правительством Баварии закон.