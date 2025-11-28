СМИ: в Австрии нашли тело 21-летнего украинца, подозревают убийство

В подземном гараже отеля в Вене нашли тело мужчины, которого идентифицировали как 21-летнего гражданина Украины; полиция расследует инцидент как возможное убийство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kronen Zeitung.

По информации СМИ, украинца избила группа мужчин в подземном гараже "роскошного венского отеля у канала Дунай".

Затем парня положили на заднее сиденье собственного автомобиля и подожгли. Он умер от теплового шока и отравления дымом.

Обгорелое тело, обнаруженное в автомобиле, удалось идентифицировать с помощью стоматологической карты. Как пишет Kronen Zeitung, 21-летний гражданин Украины прибыл в Австрию "некоторое время назад" и получил временную защиту.

Полиция Вены начала расследование инцидента и допрашивает родственников и друзей погибшего. Обстоятельства и мотив убийства остаются неизвестными.

Как говорится в материале, родители 21-летнего украинца отправились в Австрию, чтобы забрать тело сына.

В октябре 17-летнему подростку из Сомали предъявили обвинение в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давиденко в Ирландии.

В прошлом году региональный суд немецкого Эссена приговорил к тюремному заключению четырех подростков за убийство двух украинских баскетболистов – Владимира Ермакова и Артема Козаченко.