Прага столкнулась с худшей эпидемией гепатита А за последние десятилетия

В чешской столице Праге фиксируют всплеск заболеваемости гепатитом А, причем нынешняя эпидемия является худшей за последние десятилетия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

По данным городских органов здравоохранения, с начала года гепатитом А заразились 939 человек, в том числе 166 детей. Одиннадцать пациентов умерли.

Сейчас случаи заболевания в Праге составляют около 40% от всех инфекций в стране. По сравнению с 37 случаями, зарегистрированными в Праге в прошлом году, количество больных выросло в 25 раз.

Вирус распространился преимущественно среди социально незащищенных слоев населения.

"Мы продолжаем интенсивно работать и обращаемся к общественности с просьбой соблюдать гигиену рук и рассмотреть возможность вакцинации", – говорится в заявлении Пражской гигиенической станции.

Местные СМИ сообщают, что интерес к вакцинации почти удвоился по сравнению с 2024 годом.

К середине октября по всей стране было вакцинировано более 112 тысяч человек, что вдвое превышает показатель прошлого года.

Вакцинация против гепатита А в стране обычно стоит 80 евро за курс из двух доз, при этом медицинские страховые компании частично возмещают расходы.

В Чехию уже поступили экстренные поставки вакцины, и ожидается, что их будет еще больше.

Государственный институт контроля за лекарственными средствами отметил, что заявки на закупку подаются заранее, и внезапный всплеск спроса быстро исчерпал имеющиеся запасы.

Между тем Министерство здравоохранения пытается получить дополнительные вакцины для Чехии из других стран ЕС.

В июле писали, что в польском городе Старгард (Западнопоморское воеводство) подтвердили заражение холерой у пожилой женщины, которая не выезжала из страны.

А в мае спецслужба Болгарии признала углубление кризиса в системе здравоохранения страны "значительным процессом, создающим риски" для национальной безопасности.