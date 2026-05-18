В Болгарии мужчина погиб при нападении бурого медведя

В Болгарии мужчина погиб в результате нападения бурого медведя, которое произошло в горах Витоша недалеко от болгарской столицы Софии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Как отметили в столичном управлении Министерства внутренних дел, медведь, с которым был медвежонок, напал на мужчину возле горной хижины.

По словам свидетелей, во время нападения мужчина пытался отбиться от животного с помощью палки.

Смертельные нападения бурых медведей в Болгарии относительно редки. По оценкам, в Болгарии обитает от 300 до 500 бурых медведей, хотя точных данных нет.

Инцидент в горах Витоша также необычен тем, что в Болгарии медведи чаще встречаются в других горных регионах.

Напомним, в конце апреля в Польше в лесной местности недалеко от села Плонна, что в Саноцком повете, погибла 58-летняя женщина, которую, по предварительным данным, атаковал медведь.

Кроме того, в Румынии в последнее время медведи часто забредают в места проживания людей в поисках пищи. Этому способствует и подкармливание хищников, из-за чего власти заговорили об ужесточении штрафов.

Также в правительстве Румынии собираются инициировать изменения в законодательстве о медведях и расширить полномочия местных властей на те случаи, когда хищники представляют угрозу для людей.