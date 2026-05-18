Жителей Варшавы предупредили о проверке сирен

В понедельник, 18 мая, в Варшаве пройдут технические испытания модернизированной системы экстренного оповещения: во время проверки жители шести локаций в пяти районах столицы Польши услышат сигнал сирены.

Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Мазовецкого воеводства Луиза Юргель-Жила, цитирует RMF24, пишет "Европейская правда".

По словам пресс-секретаря, активация сирен является частью тестирования обновленных пунктов оповещения в городе. Всего проверка охватит шесть пунктов в разных районах Варшавы, в частности в Вавере, Саска-Кенпе, Бялоленце, Белянах и Бемово-Елонках.

Сигналы будут звучать в разное время в течение дня. Как отмечалось, сигнал в понедельник не является настоящей тревогой и не требует никаких действий.

В декабре 2025 года жители города Руда-Силезская на юге Польши получили предупреждение об испытании системы оповещения.

В сентябре того же года в нескольких городах на востоке Польши также звучали сирены – это был способ отметить 86-ю годовщину вторжения советских войск в Польшу.