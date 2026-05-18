Прокурор Парижа сообщила об около десяти новых жертвах Эпштейна

Прокуратура Парижа получила обращения от примерно десяти новых предполагаемых жертв американского финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления.

Об этом в эфире телеканала RTL рассказала прокурор Парижа Лора Бекко, сообщает "Европейская правда".

По словам прокурора, общее количество лиц, заявивших о себе в контексте дела Эпштейна, возросло до около двадцати.

Она рассказала, что это расследование было начато по факту "торговли людьми" после обнародования американскими властями тысяч документов из расследований в отношении американского финансиста, скончавшегося в 2019 году.

Цель заключается, в частности, в выявлении любых посредников во Франции, которые могли содействовать его действиям, добавила Бекко.

По ее словам, прокуратура все еще находится на этапе проведения допросов и проверок.

"На данном этапе еще не был допрошен ни один человек, который может быть причастен к делу", – заявила она, обозначив текущий подход к расследованию: сначала сбор показаний жертв, затем анализ вещественных доказательств.

Она также подчеркнула, что готовятся запросы о международной правовой помощи для продолжения расследований за рубежом и опроса причастных лиц.

Прокурор объяснила, что подозреваемых допросят только на более позднем этапе, после того как доказательства будут обобщены: цель состоит в том, чтобы "выяснить" характер "отношений, которые у мистера Эпштейна были со всеми причастными лицами", прежде чем допрашивать кого-либо, кто может быть причастен к делу.

Между тем в Великобритании вещательная компания BBC выяснила, что Эпштейн в течение нескольких лет после того, как британская полиция решила не проводить в отношении него расследование, размещал женщин, которых, как утверждается, он эксплуатировал, в нескольких лондонских квартирах.

А в Норвегии комиссия по расследованию дела Эпштейна получит около $2,4 млн на расходы.