Партия премьера Испании потерпела историческое поражение на местных выборах в Андалусии

На местных выборах в испанском регионе Андалусия Социалистическая партия (PSOE) премьер-министра Испании Педро Санчеса потерпела беспрецедентное поражение.

По итогам подсчета более 99% голосов PSOE набирает 22,78% голосов. Таким образом, социалисты получат 28 мест в региональном парламенте, потеряв два по сравнению с результатами предыдущих выборов.

Это худший результат, который демонстрировала Социалистическая партия на выборах в Андалусии.

Консервативная народная партия (PP) хоть и одерживает уверенную победу над социалистами (41,56%), но теряет пять мест.

Кроме того, PP потеряла абсолютное большинство в андалузском парламенте, что означает, что ей придется обращаться за помощью к ультраправой Vox, чтобы сформировать региональное правительство.

Сама же Vox достигла в Андалусии самого низкого результата из четырех местных выборов нынешнего цикла, получив менее 14%, что ниже результатов в Эстремадуре (16,9%), Арагоне (17,9%) и Кастилии и Леоне (18,9%).

Одним из самых больших потрясений этих местных выборов является значительный рост Adelante Andalucía – андалузской партии, созданной бывшей лидером Podemos Терезой Родригес. Националистическая партия получает восемь депутатов, что обеспечивает ей собственную фракцию.

