CNN: Пентагон подготовил список целей для новых ударов по Ирану
Пентагон подготовил ряд военных планов в отношении Ирана на случай, если президент США Дональд Трамп примет решение возобновить атаки.
Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно телеканалу CNN.
По данным телеканала, 16 мая Трамп встречался с высшим руководством своей группы по вопросам национальной безопасности, чтобы обсудить дальнейшие действия в отношении Ирана.
Это произошло за день до того, как он заявил, что Тегерану "лучше поторопиться, и как можно скорее, иначе от него ничего не останется".
Как сообщил источник телеканала, на встрече в гольф-клубе Трампа в Вирджинии присутствовали вице-президент Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Ретклифф и специальный посланник Стив Виткофф.
Встреча состоялась всего через несколько часов после того, как Трамп вернулся в Вашингтон из важного визита в Китай, страну, имеющую тесные связи с Ираном.
Трамп все больше теряет терпение из-за того, как Тегеран ведет дипломатические переговоры, и, как и раньше, разочарован длительным закрытием Ормузского пролива и его влиянием на мировые цены на нефть, говорится в публикации.
Трамп и его команда отложили принятие решения о дальнейших действиях в отношении Тегерана во время его визита в Пекин, при этом несколько представителей администрации заявили CNN, что они хотели посмотреть, как пройдут переговоры между Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином, прежде чем определять дальнейшие шаги.
В последние дни Трамп более серьезно рассматривал возможность возобновления масштабных боевых операций в Иране как способ заставить иранскую сторону пойти на компромисс и положить конец войне.
Как сообщил источник, ожидается, что в начале этой недели Трамп снова встретится со своей командой по национальной безопасности для обсуждения войны.
При этом источники отмечают, что Пентагон подготовил ряд планов военных целей на случай, если Трамп в конечном итоге решит нанести новые удары, включая точечные удары по объектам энергетики и инфраструктуры в Иране.
По последним оценкам Пентагона, война США против Ирана обошлась Америке уже в 29 млрд долларов – эта оценка оказалась выше цифры в 25 млрд долларов, которую ранее представили Конгрессу.
12 мая Трамп выразил уверенность в том, что сможет обеспечить соглашение с Ираном на желаемых условиях "мирным или иным способом".