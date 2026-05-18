CNN: Пентагон подготовил список целей для новых ударов по Ирану

Пентагон подготовил ряд военных планов в отношении Ирана на случай, если президент США Дональд Трамп примет решение возобновить атаки.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно телеканалу CNN.

По данным телеканала, 16 мая Трамп встречался с высшим руководством своей группы по вопросам национальной безопасности, чтобы обсудить дальнейшие действия в отношении Ирана.

Это произошло за день до того, как он заявил, что Тегерану "лучше поторопиться, и как можно скорее, иначе от него ничего не останется".

Как сообщил источник телеканала, на встрече в гольф-клубе Трампа в Вирджинии присутствовали вице-президент Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Ретклифф и специальный посланник Стив Виткофф.

Встреча состоялась всего через несколько часов после того, как Трамп вернулся в Вашингтон из важного визита в Китай, страну, имеющую тесные связи с Ираном.

Трамп все больше теряет терпение из-за того, как Тегеран ведет дипломатические переговоры, и, как и раньше, разочарован длительным закрытием Ормузского пролива и его влиянием на мировые цены на нефть, говорится в публикации.

Трамп и его команда отложили принятие решения о дальнейших действиях в отношении Тегерана во время его визита в Пекин, при этом несколько представителей администрации заявили CNN, что они хотели посмотреть, как пройдут переговоры между Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином, прежде чем определять дальнейшие шаги.

В последние дни Трамп более серьезно рассматривал возможность возобновления масштабных боевых операций в Иране как способ заставить иранскую сторону пойти на компромисс и положить конец войне.

Как сообщил источник, ожидается, что в начале этой недели Трамп снова встретится со своей командой по национальной безопасности для обсуждения войны.

При этом источники отмечают, что Пентагон подготовил ряд планов военных целей на случай, если Трамп в конечном итоге решит нанести новые удары, включая точечные удары по объектам энергетики и инфраструктуры в Иране.

По последним оценкам Пентагона, война США против Ирана обошлась Америке уже в 29 млрд долларов – эта оценка оказалась выше цифры в 25 млрд долларов, которую ранее представили Конгрессу.

12 мая Трамп выразил уверенность в том, что сможет обеспечить соглашение с Ираном на желаемых условиях "мирным или иным способом".