В Британии ожидают возвращения пассажиров лайнера, на котором произошла вспышка хантавируса

В Великобритании ожидают девять британцев, находившихся на круизном лайнере MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса.

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

Британское агентство по вопросам медицинской безопасности (UKHSA) сообщило, что группа граждан Великобритании со Святой Елены и острова Вознесения, которые могли контактировать с больными хантавирусом, но не имеют симптомов, должна вернуться в Великобританию.

По прибытии группу должны перевезти в больницу в Виррале в церемониальном графстве Мерсисайд, где за ними будут тщательно наблюдать.

12 мая борт круизного лайнера покинули последние пассажиры и часть экипажа, а судно отправилось в Нидерланды.

Болезнь подтвердилась у одной из эвакуированных с MV Houndius, француженки – симптомы проявились уже во время репатриационного рейса с Тенерифе. Также положительный результат получил один из 14 испанских пассажиров лайнера.