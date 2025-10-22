Европарламент раскритиковал репрессии в Сербии и призвал присоединиться к санкциям против РФ

В резолюции, принятой в среду, Европейский парламент решительно осуждает продолжающуюся политическую поляризацию и государственные репрессии в Сербии через год после трагедии в Новом Саде.

Как пище "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Европарламента.

Евродепутаты требуют всестороннего и прозрачного судебного разбирательства для привлечения к ответственности виновных в обрушении вокзала в Новом Саде.

Поддерживая право сербских студентов и граждан на мирный протест, парламент призывает к подотчетности и демократическим реформам в стране.

Евродепутаты глубоко обеспокоены напряженным и поляризованным климатом, подпитываемым языком ненависти, антиевропейской и пророссийской пропагандой, а также клеветническими кампаниями, распространяемыми подконтрольными правительству СМИ и чиновниками.

Депутаты Европарламента утверждают, что представители правительства продемонстрировали грубую неспособность признать и примириться с прошлым Сербии.

В частности, осуждая незаконную тактику слежки, включая использование шпионского программного обеспечения Pegasus, а также применение акустических устройств дальнего радиуса действия и слезоточивого газа против гражданского населения, депутаты Европарламента заявляют, что сербское руководство несет политическую ответственность за эскалацию репрессий, нормализацию насилия и ослабление демократии в стране.

Призывая к срочному и беспристрастному расследованию вероятных злоупотреблений против протестующих, депутаты Европарламента также решительно осуждают незаконные аресты и высылку граждан ЕС, выступавших с заявлениями в поддержку протестующих-студентов.

Парламент подчеркивает свою твердую приверженность перспективам членства Сербии в ЕС при условии достижения измеримого прогресса в соблюдении демократии, верховенства права и основных прав, а также полного соответствия с Совместной внешней политикой и политикой безопасности ЕС и санкций против России.

Депутаты Европарламента призывают высокопоставленных чиновников ЕС воздерживаться от необоснованных заявлений, восхваляющих процессы реформ в Сербии, и приветствуют "новый тон" президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен во время ее недавнего визита в Сербию, "который вызывает больше доверия относительно глубоких проблем Сербии и ее негативного опыта в проведении фундаментальных реформ".

Резолюция поддерживает скорейшее развертывание миссии ЕС по установлению фактов в Сербии с участием Европейского парламента для оценки ситуации на месте, включая состояние демократии, продолжающиеся протесты и репрессии против их участников.

Резолюция была принята 457 голосами "за", 103 – „против" и 72 – "воздержались".

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен недавно напомнила Сербии о необходимости синхронизации внешней политики, включая санкции против России, для вступления в ЕС.

В начале осени сербский президент Александар Вучич на встрече с хозяином Кремля Владимиром Путиным пожаловался на то, что из-за развязанной РФ войны против Украины Сербия "находится в сложной ситуации".

Летом сербский министр по вопросам евроинтеграции Неманья Старович заявил, что его государство готово будет поддержать антироссийские санкции ЕС, если членство балканской страны в Евросоюзе будет на горизонте.