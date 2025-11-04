Как год протестов изменил Сербию и удержится ли у власти Вучич

1 ноября в Сербии прошли массовые мероприятия в память о годовщине трагедии в городе Новый Сад, когда в результате падения в 2024 году навеса на железнодорожном вокзале погибли 16 человек.

Эта трагедия вывела на улицы десятки тысяч граждан страны с требованием наказать виновных.

Протесты переросли в общенациональные, а их "двигателем" стали студенты.

И хотя они достигли определенных результатов, у протестующих появилось требование отставки президента Сербии Александара Вучича и перевыборов Народной Скупщины – парламента Сербии.

1 ноября в городе Новый Сад, где произошла катастрофа, собрались не менее 40 тысяч человек (хотя независимые наблюдатели называют вдвое большие цифры) из 60 городов страны, чтобы отдать дань памяти тем, кто погиб по вине власти.

Власти делали все, чтобы уменьшить количество людей на митинге или дискредитировать его.

И поэтому не давали разрешение на установку даже передвижных туалетов (чего никогда раньше не было, даже на студенческих митингах по стране); запретили школам и вузам давать приют прибывшим из отдаленных городов; запретила не только устанавливать палатки (чтобы переночевать), но и продавать их; долго не давала разрешение на установку подиума на площади перед вокзалом; даже на некоторое время отключила воду во всем городе.

Власти опустились и до комических действий, заявив об остановке движения всех поездов в стране после получения сообщения (если оно было) о заминировании.

Но были и другие сербы. Местные крестьяне и жители Белграда, Нового Сада, Инджии и других городов и сел обеспечили питание участников, предоставили им убежище, организовали площадки бесплатной парковки (многие приехали на собственном авто).

А 90 километров пути между Белградом и Новым Садом, по которым двигались тысячи студентов, стали проявлением солидарности жителей провинции с ними.

Мероприятие 1 ноября не стало повторением "Бульдозерной революции" 5 октября 2000 года, которая свергла власть Слободана Милошевича.

Но он стал вторым тревожным звоночком для президента Вучича (первый был 15 марта, когда более 300 тысяч человек требовали отставки) – его многолетняя власть под угрозой, народ начал от него уставать, что продемонстрировали десятки тысяч людей в Новом Саде...

Но главное то, что сербы снова продемонстрировали свое желание коренных перемен, в первую очередь во власти. Но не революционным путем, а демократическим – через выборы, парламентские и президентские, которые могут состояться вместе в 2026 году, скорее всего – в конце года.

Кстати, действующий президент Александар Вучич не будет среди кандидатов, ведь по закону не имеет права баллотироваться в третий раз. А кто будет вместо него – покажет время.

С парламентскими выборами также немало вопросов. И главный из них – кандидатский список от студентов. По имеющейся у нас информации, он уже якобы существует. Там 200 фамилий, которые пока не разглашаются, да и они ничего не скажут большинству граждан.

Программа якобы есть, а якобы нет, есть "базовые принципы", достаточно размытые и неоднозначные.

И нет ответа на главные вопросы: студенты за евроинтеграцию Сербии или за укрепление "дружбы" с Россией? Хотят ли они союза с оппозицией или идут сами дальше?

Одновременно не отступает и Россия. Москва пугала тем, что 1 ноября в Новом Саде должен был начаться "сербский Майдан", а еще открыла Русское историческое общество в Белграде, которым руководит глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Но главное: митинг в Новом Саде окончательно сломал психологический барьер страха перед властью в сербском обществе. И последствия этого могут быть очень быстрыми.

