В правительстве назвали отчет ЕС о расширении лучшим за три года

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка назвал ежегодный отчет о расширении, который Еврокомиссия составляет для всех государств-кандидатов, лучшим за три года.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает "Европейская правда".

По словам Качки, Еврокомиссия впервые признала, что Украина демонстрирует рекордный прогресс в большинстве сфер реформ.

"Лучший отчет о расширении за три года – такая оценка усилий Украины на пути к вступлению в ЕС будет обнародована сегодня", – написал он.

Отчет имеет 36 оценок по разделам и отдельным дорожным картам. По всем без исключения, как отметил Качка, Украина имеет прогресс и движется быстрее, чем в прошлом году.

"Большая скорость реформ (улучшение прогресса) по 15 переговорным разделам. В 12 разделах этот прогресс на высоком уровне (good progress). Ни по одному из разделов нет падения общей оценки подготовки к вступлению в ЕС. В 11 разделах мы имеем повышение общей оценки, что является лучшей оценкой динамики с момента кандидатства", – перечислил вице-премьер.

"По методологии, которая прижилась в Украине, средний уровень прогресса – 3,16, рост на +0,39 (в прошлом году было +0,01), по общему уровню подготовки – 2,53, рост на +0,32 (в прошлом году было +0,025)", – уточнил Качка.

По его словам, отчет не содержит критики, а дает рекомендации по дальнейшим шагам, которые совпадают со скрининговыми отчетами и дорожными картами. В судопроизводстве и антикоррупции отмечается системная работа институтов.

"Европейская комиссия видит, что Украина переходит от принятия законов к реальному внедрению европейских стандартов – в госуправлении, судебной системе, экономике, цифровизации и образовании. Мы это будем беречь и развивать", – подчеркнул вице-премьер.

Он также отметил тот факт, что Еврокомиссия подтверждает готовность к открытию 1, 2 и 6 кластеров переговоров. "Другие – в хорошей динамике для того, чтобы быть готовыми к открытию до конца года", – отметил Качка.

"ЕвроПравда" сообщала, что ежегодный отчет о расширении был согласован между институтами ЕС в редакции, которая положительно оценивает прогресс реформ в Украине.

В Европейской комиссии объяснили, что документ "сбалансированный" и подтверждает, что Украина вошла в четверку стран, которые движутся в ЕС, вместе с Молдовой, Албанией и Черногорией. Прогресс двух последних – выше, утверждают в ЕК.

