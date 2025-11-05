Норвегия проведет масштабную модернизацию границы с Россией

Норвегия пересмотрела меры по контролю и безопасности границ с Россией и пришла к выводу, что необходимо провести их модернизацию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление норвежского управления полиции.

Норвегия получила примерно 191 млн норвежских крон (16,4 млн евро) на модернизацию норвежско-российской границы в конце 2024 года.

Эти средства позволят значительно улучшить охрану внешней границы, что предоставит местным и национальным органам власти лучшие возможности для защиты безопасности и национальных интересов.

"Ситуация с политикой безопасности в Европе означает, что Норвегия должна принять ряд мер для усиления пограничного контроля. Полиция и вооруженные силы усилят свое и без того хорошее сотрудничество путем более тесной координации и дальнейшего развития пограничных миссий", – говорит подполковник Руне Риппон из штаба обороны.

Сейчас создана межведомственная руководящая группа для обеспечения реализации мер.

В рамках первого заседания руководящей группы был проведен осмотр объекта Скафферхуллет – это бывший пограничный переход на границе между Норвегией и Россией.

Эта территория станет первым из многих этапов в работе по модернизации пограничного контроля на севере, которую совместно осуществляют полиция и вооруженные силы Норвегии.

"Благодаря этой модернизации мы сможем испытать как новые наблюдательные башни, так и альтернативные датчики для обнаружения и наблюдения. Использование дронов также будет актуальным на некоторых участках границы. Это важно для дальнейшей работы по модернизации границы с Россией", – отмечает начальник полиции Эллен Катрине Хетта из полицейского округа Финнмарк.

Напомним, летом ЕС выделил Финляндии 1,6 миллиарда евро для содержания границы с Россией.

В то же время Эстония начала строительство Балтийской оборонной зоны на границе с Россией.