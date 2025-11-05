Еврокомиссия представила амбициозный план развития скоростных поездов в ЕС до 2040 года

Еврокомиссия официально представила масштабный план развития скоростного железнодорожного сообщения в ЕС до 2040 года, что должно сделать железнодорожные путешествия по Европе еще быстрее и удобнее.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Еврокомиссия обнародовала комплексный план для ускорения развития скоростного железнодорожного сообщения в ЕС, что позволит существенно сократить время путешествий и должно помочь также достижению климатических целей.

We’re launching a bold plan to make high-speed rail the fastest, more sustainable way to travel across Europe by 2040. 🚆



Проект, основанный на плане Трансъевропейской транспортной сети TEN-T, ставит целью вдвое сократить время поездок на ключевых направлениях по сравнению с настоящим. Отдельный акцент сделают на развитии ночных поездов, которые на дальних маршрутах имеют особые преимущества с точки зрения экономии времени.

В частности, он предусматривает, что из датской столицы Копенгагена в Берлин можно будет доехать поездом за 4 часа вместо 7, из столицы Болгарии Софии в Афины – за 6 часов вместо нынешних почти 14, из Парижа в Рим – за 8 ч 45 мин вместо почти 11 часов, из Вены в столицу Словении Любляну – за 4,5 часа вместо 6.

Также должно появиться удобное скоростное сообщение между странами Балтии, работа над которым уже продолжается.

В последние годы появились новые удобные поезда между Парижем и Берлином, в том числе ночной экспресс.

Напомним, Украина еще до начала полномасштабной войны начала обсуждать интеграцию в сеть скоростного железнодорожного сообщения в Европе.

В сентябре 2025 года заработала новая евроколея от Ужгорода до границы с ЕС.

В 2025 году Украине согласовали финансирование от ЕС в размере 76 млн евро на строительство евроколеи от Львова до польской границы.