Немецкие политики отпраздновали день рождения Путина в посольстве РФ

Трое депутатов парламента земли Саксония-Ангальт от ультраправой "Альтернативы для Германии" приняли участие в мероприятии в честь дня рождения Владимира Путина в посольстве России в Берлине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на MDR.

Во вторник в российском посольстве в Германии состоялось мероприятие по случаю 73-го дня рождения Путина. Его организовал ультраправый журнал Compact, который на некоторое время был запрещен за распространение антиконституционных взглядов.

Во время мероприятия главный редактор Compact Юрген Эльзессер похвалил Путина как "государственного деятеля" и „патриота", который защищает западные ценности от "левацкого Запада", и пожелал ему долгой жизни.

На мероприятие были приглашены Ханс-Томас Тильшнайдер, Флориан Шредер и Франк Отто Лизурек – депутаты от "АдГ" в земельном парламенте Саксонии-Ангальт.

Тильшнайдер ранее неоднократно попадал в заголовки газет из-за близости к России, в частности визита в оккупированный РФ восток Украины в 2022 году.

Сопредседатель парламентской фракции "АдГ" в Саксонии-Ангальт Оливер Кирхнер пояснил в среду, что был проинформирован об участии трех депутатов в мероприятии в посольстве РФ, но сам не был приглашен. Комментируя ситуацию, он сказал, что "вы должны иметь дело со всеми сторонами".

Вместо этого визит ультраправых политиков резко раскритиковали другие партии.

"Вы удивлены? Часть этой парламентской группы "АдГ" и часть "АдГ" в целом теперь точно сошли с почвы свободного демократического базового порядка", – сказал лидер парламентской фракции консервативной ХДС Гидо Хойер.

А лидер парламентской фракции Социал-демократической партии Андреас Зильберсак сказал, что "Альтернатива для Германии" в конце концов должна определиться, "с кем они лягут в постель – с Путиным или с Трампом".

Ранее сообщалось, что депутат Бундестага от ультраправой "Альтернативы для Германии" Биргит Бессин посетила российское посольство в Берлине с группой посетителей из своего избирательного округа и подверглась критике.

Напомним, фракция ультраправой "Альтернативы для Германии" в земельном парламенте Гамбурга исключила из своего состава Роберта Риша после его выступления на съезде неофашистских группировок в России.